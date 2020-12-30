بايدن يتخذ قراراً بشأن نائب وزير الدفاع لأول مرة في تاريخ أمريكا

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء كاثلين هيكس، نائبة لوزير الدفاع، لتكون أول امرأة تشغل المنصب إذا أقر مجلس الشيوخ الترشيح.

وتقود هيكس فريق بايدن الانتقالي بوزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي مسؤولة سابقة في الوزارة وعملت مؤخرا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة بحثية في واشنطن.

كان بايدن قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر اختيار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي كان يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لمنصب وزير الدفاع في إدارته.

وأعلن بايدن في بيان اختيار هيكس، مرشحة له لثاني أكبر منصب في البنتاغون، وكولين كال، مستشاره السابق للأمن القومي، لثالث أكبر منصب بالوزارة.