الخارجية الفلسطينية تعلن فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر الى دبي بالأمارات، على المنصة الالكترونية الخاصة بالوزارة.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها فتحت باب التسجيل أمام للراغبين بالسفر على دبي، من الساعة 6:30 من مساء هذا اليوم؛ حتى الساعة 12 من ظهر يوم غدٍ الخميس، لحصر الأعداد فقط.

وأشارت إلى ضرورة احضار المواطنين الوثائق المطلوبة لاستكمال طلب التسجيل، وهي:

1. صورة عن جواز السفر المستخدم في السفر عبر المطار ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور

2. صورة عن بطاقة الهوية

3. صورة عن تأشيرة الدخول( الفيزا) سارية المفعول.

ونوهت الخارجية، إلى ضرورة احضار الوثائق قبل بدء عملية التسجيل من خلال الماسح الضوئي أو عبر تصويرها من خلال الهاتف النقال.

الدخول إلى المنصة الالكترونية ( اضغط هنا ).