خانيونس تسجل 204 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية بخان يونس، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 204 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة جنوب قطاع غزة، خلال الدورة الأولى من اليوم.

وسجلت وزارة الصحة قطاع غزة، اليوم، 10 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، و( 711) إصابة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة،

أنها أجرت 2055 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 995 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 39867 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 10176حالة

و اجمالي المتعافين 29335 حالة ، واجمالي الوفيات 356 حالة وفاة

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 310 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 170 حالة.