الشرطة تضبط كميات من المخدرات في المحافظة الوسطى بغزة

أعلنت الشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، عن ضبط شرطة مكافحة المخدرات كميات من مادة البانجو المخدرة وبذورها، خلال مهمة تفتيشية بالمحافظة الوسطى.

وأكد مدير دائرة المكافحة بالمحافظة، محمد شاهين، ضبط 30 كيلو جرام و436 بذرة من مادة بالبانجو والمخدرة، خلال مهمة تفتيشية لمنزلين اثنين بإسناد من قوة الفرع.

وأوضح شاهين، لموقع وزارة الداخلية، أن الشرطة أوقفت صاحبي المنزلين، وهما الشقيقان (عبد ف، ك)، و(عبد ق، ك)، بعد ضبط الكمية المذكورة خلال مهمة التفتيش.

وشدّد على أن جهازه إحالة الموقوفَيْن وكافة المضبوطات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.