حماس تدعو وطنية شاملة لدعم القدس وحمايتها

دعت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إلى سياسة وطنية شاملة تسخر فيها كل الإمكانيات لدعم القدس والدفاع عنها وحمايتها.

وشددت دائرة القدس في الحركة خلال بيان لها، على أن محاولات تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمدينة ستبوء بالفشل، مشيرةً إلى أن جميع المشاريع التهويدية والاستيطانية المتسارعة لن تفلح في تغيير الواقع.

وأدنت الحركة، بشدة كل مشاريع الاستيطان والتهويد للأراضي المحتلة وعلى رأسها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وقالت "إن المشاريع الصهيونية الهادفة إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة ومحاولات طمس هويتها وسلخها عن محيطها ‏الفلسطيني ستبوء بالفشل الذريع، وإن مدينة القدس ستبقى فلسطينية عربية إسلامية الهوية وجزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية".

وأضافت "إن تزايد هجمات الاستيطان الشرسة على القدس المحتلة، هو نتاج اتفاقيات التطبيع بين الأنظمة العربية والكيان الصهيوني، التي زادت من شهيّة ‏الاحتلال على نهش المزيد من أراضينا المحتلة وضمّها إلى الكيان ضمن مخطط ما يسمى بـ إسرائيل الكبرى". وفق نص البيان.

ودعت أهالي القدس المحتلة وفلسطين المحتلة عام 48 الى تعزيز تواجدهم، ورباطهم في المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يساهم في إفشال مخططات الاحتلال، مطالبةً السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها وتعزيز وتطوير دعمها للمدينة المقدسة.

كما دعت قادة الأمة العربية والإسلامية إلى وقفة جادة ضد مؤامرات الاحتلال الاستيطانية في القدس المحتلة، وأن يدعموا رباط أهل القدس كل السبل لاسيما سياسياً واقتصادياً واعلامياً وثقافياً، الذين يواجهون جبروت الاحتلال بصدورهم العارية.‏

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالوقوف عند مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال لوقف مشاريعها الاستيطانية لمدينة ‏القدس المحتلة، وتشريد أهلها وهدم منازلهم.‏