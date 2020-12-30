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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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شرطة رام الله تعلن عن أنشطتها في الحد من انتشار "كورونا"

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:44 - 30 ديسمبر 2020
حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (4) حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (4)
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أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن أنشطتها في  إطار المتابعة بمدى التزام المواطنين للإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا في محافظة رام الله وسط الضفة المحتلة، خلال 24 ساعة.

وأوضحت الشرطة، أنها حررت 278 مخالفة بحق مخالفين للإجراءات الوقائية، وأغلقت محلين تجاريين لعدم التزامهما بالإغلاق برام الله.

وبيّنت انها نظمت جولات تفتيشية إلى المنشآت الصناعية والتجارية، للتحقيق بمدى الالتزام بالبروتوكول الصحي للحد من انتشار الوباء.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2315 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

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