تردد قناة مدرستي التعليمية 2021 - تردد قناة مدرستنا التعليمية 2021، يقدمه لكم موقع "فلسطين اليوم" حيث يعتبر تردد قناة مدرستنا من الترددات التي يكثر البحث عنها عبر محركات البحث في جوجل، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أنها تقوم بإطلاق ثلاث من القنوات التعليمية لدعم الطلاب في المنازل يتم ذلك لخلال العام الدراسي الحالي في ظل انتشار أزمة كورونا.

قناة مدرستنا مدرستي التعليمية2021

تعد هي قناة مدرستني التعليمية حيث أنها ستعمل على تقديم البرامج التعليمية في مختلف المواد الدراسية للطلاب والطالبات في بداية المرحلة التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وهذا بحسب تصريحات سيادة الوزير التي صرح بها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

كما تعد منصة مدرستي من أهم منصات التعليم عن بعد في المملكة، والتي تهتم وزارة التعليم بتطويرها، وتقديم المناهج والدروس من خلالها، ومن خلال منصة مدرستي عبر الإنترنت يتمكن الطلاب من الاستماع إلى الدروس ، والمناهج التعليمية للمراحل الدراسية المختلفة، ويمكنهم كذلك مشاهدة مقاطع الفيديو المصورة لشرح المادة الدراسية، ويتمكن الطالب من خلال المنصة من التواصل مع المعلم، والإجابة عن الأسئلة والاختبارات التي يعدها، كما تتيح المنصة لأولياء الأمور من التسجيل، لكي يتمكنوا من متابعة الأداء الدراسي لأبنائهم، ومتابعة وتقييم مستواهم التعليمي.

وتقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة مدرستنا التعليمية:

تردد قناة مدرستنا التعليمية

التردد: 12303

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي Horizontal

التردد كاملا باللغة الإنجليزية: 12303 / 27500 H

توقيت وموعد بث قناة مدرستنا 2021

وترفق لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد يبدأ بث القناة بالفعل بداية من الثامنة صباح اليوم الأحد الموافق للثامن عشر من شهر أكتوبر لعام 2021، وسوف يتم الإعلان عن جدول الحصص من خلا بعض من المنصات التعليمية وهي منصة تعليمية إلكترونية سيتم إطلاقها بالتزامن مع قناة مدرستنا حيث أن هذه المنصات تقوم بخدمة كل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

المنصات التعليمية الالكترونية

تعد هذه منظومة تعليمية متكاملة، يتكامل فيه الجانب الإلكتروني مع الجانب المدرسي والجانب المنزلي التي تم تطويرها هذا العام. حيث أنه من الادوات التي تم استخدامها للحفاظ على الطلاب من انتشار فيروس كورونا. بالإضافة إلى التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حتى يستطيعوا الوصول إلى كل ما يخص المنظومة التعليمية.

وستبقى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية توافيكم بالتحديثات المتعلقة بالتعليم عن بعد ومتابعة أخر التطورات التعليمية التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم.