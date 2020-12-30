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تحالف القوى الفلسطينية في لبنان: مناورة المقاومة في غزة ردع وكسر لإرادة الاحتلال

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 18:10 - 30 ديسمبر 2020
مناورة الركن الشديد (24) مناورة الركن الشديد (24)
تقارير
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قال تحالف القوى الفلسطينية في لبنان: "إن المناورة العسكرية لفصائل المقاومة في غزة "الركن الشديد" تؤكد صوابية خيار ونهج المقاومة في معركة نيل الحقوق".

وأضاف التحالف في بيان له: "المقاومة تمكنت من فرض معادلتها وكسر ارادة العدو الإسرائيلي رغم محاولات معسكر الأعداء انتشاله من أزماته المتلاحقة وهذا ما يعكس تقدم وانتصار معسكر محور المقاومة".

وأكد التحالف على يقينه التام بأن الموقف الفلسطيني الموحد وتعزيز الوحدة الوطنية الحقيقية التي تجلت في مناورة "الركن الشديد"، ضرورة وطنية لإنجاز المهام الوطنية التي تفرضها طبيعة المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية لمواجهة وإسقاط كل المخططات والمشاريع التصفوية والاتفاقيات والمؤامرات.

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