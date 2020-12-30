الرئيس الايراني روحاني يكشف موعد الثأر لسليماني

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء وجود القوات الأمريكية في المنطقة انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 3-1-2020

وقال روحاني: "قد قطعتم يد القائد سليماني في العراق، فلابد أن نقطع أقدامكم وننهي وجودكم في المنطقة، وما دمتم موجودين في المنطقة يعني أننا لم ننتقم بشكل نهائي، ومتى ما إن تم إنهاء وجودكم في المنطقة يعني أن الثأر قد تحقق".

وأضاف روحاني وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر": "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو هما المسؤولان عن هذه الجريمة إضافة إلى أطراف أخرى".

وشدد على أن "الشعب الإيراني لن يكف عن ملاحقة هؤلاء لأن من حقه الثأر لدم هذا القائد الكبير".