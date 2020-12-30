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شرطة الاحتلال تزعم فقدان السيطرة على المستوطنين المتطرفين في تلال الضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:28 - 30 ديسمبر 2020
متطرفون متطرفون
تقارير
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زعمت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي أن شرطة الاحتلال فقدت السيطرة على ما يطلق عليهم "فتية التلال" من المستوطنين المتطرفين في الضفة المحتلة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية: "منذ مصرع المستوطن "اهوفيا سانديك" ينتشر العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير جدًا".

وحذر المصدر من أن استمرار اعتداءات المستوطنين المتطرفين بالضفة قد تتسبب باندلاع انتفاضة ثالثة.

وشهدت الايام الماضية، اعتداءات مكثفة شنتها جماعات استيطانية ضد العديد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين، وتضرر ممتلكاتهم الخاصة.

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