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قتلى وجرحى في انفجارين بمطار عدن في اليمن

  • فلسطين اليوم - صنعاء
  • 16:26 - 30 ديسمبر 2020
فيديو قتلى وجرحى في انفجارين بمطار عدن في اليمن.JPG فيديو قتلى وجرحى في انفجارين بمطار عدن في اليمن.JPG
تقارير
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وقع عددٌ من القتلى والجرحى في اليمن اليوم الاربعاء بعد استهداف مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل وزراء من حكومة اليمن الجديدة التي اتفق عليها في العاصمة السعودية الرياض.

وأدى الوزراء المستهدفون في مطار عدن اليمين الدستوري أمام ما الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي"

ووفقًا لوسائل اعلام دولية فإن الانفجارين وقعا في مطار عدن أحدهما وقع على مدرج المطار والأخر في صالة المطار، وأصيب عدد من اليمنيين والاعلاميين الذين كانوا في عمل صحفي في المطار.

وأشارت إلى أن صواريخ كاتيوشا استهدفت المطار أيضا، بالتزامن مع الانفجارين، ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.

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