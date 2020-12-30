الصحة تجري (150) عملية قسطرة قلبية مجدولة في مستشفى القدس

أفاد هاني حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية بوزارة الصحة، أنه تم اجراء ما يقارب من (150) عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية بمعدل (6-7) حالات يوميا ضمن قوائم العمليات المجدولة، وذلك منذ افتتاحه أواخر نوفمبر الماضي.

ويوضح حمادة خلال لقاء إعلامي اليوم، أن افتتاح قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس، يأتي بديلا عن قسم القسطرة القلبية بمستشفى غزة الأوروبي بعد توقفها لتحويله لمستشفى مخصص لعلاج حالات "كوفيد 19"، واتاحة المجال لتوفير الخدمات للمرضى الذين يعانون من ذبحات صدرية غير مصابي كوفيد، وتخفيفا من قوائم الانتظار للمرضى المحتاجين للقسطرة القلبية.

وقال:" أن الهدف من هذه الخطوة التي كانت بتعليمات من عطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ومساهمة مستشفى القدس، هو حفاظا على استمرارية خدمة القسطرة القلبية للمرضى وتخفيف معاناتهم، ومدى خطورة ارتفاع قوائم الانتظار التي وصلت الى 500 حالة اضافة الى الحالات اليومية التي تصل أقسام الطوارئ بمعدل (10) حالات يومية.

وأكد أنه تم نقل خدمة القسطرة القلبية من مستشفى غزة الأوروبي الى مستشفى القدس بعد توفير الكوادر الطبية والمستهلكات الطبية من قبل وزارته، اضافة الى توفير جهاز القسطرة من قبل مستشفى القدس، الى جانب استمرار العمل بمركز القسطرة بمجمع الشفاء الطبي، لعلاج الحالات الطارئة وحالات انقاذ الحياة التي تصل الى 8-9 حالات يوميا.