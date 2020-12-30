تحديد موعد انتخابات رئاسة برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً، تحديد الـ24 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، موعداً لانتخاب رئيس جديد للنادي خلفاً للمستقيل جوسيب ماريا بارتوميو.

وقالت اللجنة الإدارية الانتقالية التي تدير شؤون النادي بعد استقالة بارتوميو في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في بيان رسمي "ما أن يتم الاتفاق مع الحكومة الإقليمية الكتالونية على موعد الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في النادي، سنمضي قدماً في الاستعداد لها".

وحدد برشلونة، أن الروزنامة الانتخابية ستفتح في 14 الشهر المقبل، مع اجتماع لقبول المرشحين الأوليين، على أن تتم الدعوة للانتخابات رسمياً في 16 منه، وسيتمكن المرشحون بعدها من جمع التواقيع الداعمة الـ2257 اللازمة للموافقة على ترشيحهم بين 23 كانون الأول/ديسمبر و11 يناير، على أن تستمر الحملة الانتخابية من 15 إلى 22 من الشهر ذاته.

وسيتمكن الـ"سويوس"، وهم المشجعون المساهمون في النادي، من التصويت لأول مرة في عدة مراكز اقتراع: في ملعب "كامب نو" في برشلونة، وأيضاً في أربع مدن أخرى في منطقة كتالونيا، في أندورا، وفي أربع مدن في بقية أنحاء إسبانيا (مدريد، إشبيلية، فالنسيا، بالما دي مايوركا).

ويبدو أن الرئيس السابق خوان لابورتا المرشح الأوفر حظاً لتسلم دفة قيادة النادي، وهو الذي أعلن ترشحه للمنصب الذي تولاه بين 2003 و2010.