امير قطر يتلقى رسالة من الملك السعودي ماذا جاء فيها؟

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاربعاء 30-12-2020 رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء في الرسالة التي وصلت الامير القطري دعوة رسمية لحضور القمة الخليجية، المقرر انطلاقها في الرياض يوم 5 يناير القادم

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف فلاح الحجرف، سلم الرسالة لأمير قطر في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الأربعاء.

وكانت السعودية وحليفاتها الإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بـ"تمويل حركات إسلامية متطرفة"، ونفت الدوحة من جانبها هذه التهمة.

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع، وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، في الخامس من يناير المقبل.