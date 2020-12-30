افشال أكبر عملية تزوير لمنتج الشامبو في الخليل

أفشلت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والأمن الوقائي والضابطة الجمركية، اليوم الأربعاء، أكبر عملية تزوير لمنتج الشامبو تقدر بـ66 طنا تم تهريبها الى مدينة الخليل.

وبين تقرير وزارة الاقتصاد، أن المنتج تم ضبطه داخل المنشأة بناء على معلومات من جهاز الأمن الوقائي، وتبين أن المهربين يقومون بعملية تزوير للعلامة التجارية للمنتج بعلامات تجارية عالمية على أن تسوق في السوق الفلسطيني على انها منتجات عالمية.

وضبطت الطواقم الماكينات التي تستخدم في عملية التعبئة والتزوير، إضافة الى المواد المستخدمة في عملية التزوير وتم اغلاق المنشأة بالتنسيق مع النيابة العامة في محافظة الخليل وسيتم استكمال اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة.