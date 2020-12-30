لأور مرة.. تفاصيل جديدة عن اغتيال قاسم سليماني

كشف المدعي العام الإيراني علي القاصي مهر اليوم الأربعاء 30-12-2020 تفاصيل جديدة عن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي تمر ذكرى اغتياله الاولى خلال الايام القادمة.

واتهم مهر، شركة G4S البريطانية، بالمسؤولية عن أمن الطيران في مطار بغداد بالتورط في اغتيال سليماني، قائلًا: "إن الشركة البريطانية زودت الجيش الأمريكي في العراق بموعد وصول الطائرة، التي كانت تقل قاسم سليماني".

وأكد مهر خلال جلسة متابعة قانونية وقضائية لملف اغتيال سليماني والوفد المرافق له أن التحقيقات تشير إلى تورط ألمانيا أيضا في عملية اغتيال سليماني".

ووفقًا لقناة الميادين فإن المدعي العام مهر أوضح بأن قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ألمانيا مسؤولة عن توجيه الطائرة، التي استهدفت موكب سليماني وتقديم معلومات وبيانات الطيران للقوات الأمريكية"، مؤكدا أن "السلطات الإيرانية تعمل على ملاحقة الشركة البريطانية المسؤولة عن أمن مطار بغداد".

وأشار إلى أن الجهات المختصة تعرفت على هوية 45 شخصية أمريكية مسؤولة عن اغتيال سليماني وقدمنا أمر استدعائها إلى الشرطة الدولية الإنتربول".

ولفت إلى أن إيران منحت 6 دول هي العراق وسوريا وقطر والكويت ولبنان والأردن، تمثيلا قضائيا للتحقيق في اغتيال سليماني، وتسلمنا مؤخراً نتيجة التمثيل القضائي من العراق".

يُشار إلى أن قاسم سليماني وأبو المهدي المهندس تم اغتيالهم بغارة أمريكية استهدفت موكبهما في الثالث من يناير 2020 قرب مطار بغداد الدولي.