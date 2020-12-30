الجزائر ترصد 150 مليون دولار لشراء لقاح كورونا

أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، رصد حوالي 150 مليون دولار لشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح متلفز لمدير الميزانية بوزارة الخزانة الجزائرية عبد العزيز فايد، لفضائية "الشروق نيوز".

وقال فايد: "تم رصد 20 مليار دينار جزائري (حوالي 151 مليون دولار) لشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأضاف: "الدفعة الأولى من اللقاح تقدر بنحو 500 ألف جرعة".

ولم يوضح المسؤول الجزائري تفاصيل بشأن الشركة التي تم التعاقد معها أو موعد وصول اللقاح إلى البلاد.

وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حكومة بلاده بالشروع في حملة التلقيح ضد كورونا في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقبل أسابيع، أعلنت الحكومة الجزائرية عن تشكيل لجنتين تقنيتين للتحضير لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، إذ تضم اللجنة الأولى خبراء صحة لدراسة اللقاح الأنسب في السوق، فيما تضم الثانية ممثلي وزارتي الداخلية والصحة للنقل والتخزين.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت الجزائر إجمالا 98 ألفاً و988 إصابة بكورونا، بينها ألفان و745 وفاة، و66 ألفا و610 حالات تعاف.