ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ضمن المنحة الإيطالية..صرف ثلاث دفعات لصالح مشاريع الإعمار في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:27 - 30 ديسمبر 2020
بناء بناء
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اعتماد ثلاث دفعات للصرف لصالح مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المنحة الإيطالية، بقيمة بلغت 209 آلاف يورو.

وأوضح زيارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء 30/12/2020، أن هذه الدفعات اعتمدت لصالح تنفيذ أعمال البنية التحتية في حي الندى في قطاع غزة، ويشتمل العمل في الحي على تأهيل 4 بنايات، وإنشاء 111 وحدة سكنية.

وأكد مواصلة العمل على انجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين.

يذكر أن المنحة الإيطالية تبلغ 16.5 مليون يورو، مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في  قطاع غزة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات