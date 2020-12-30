القائد النخالة يجري اتصالاً بالشيخ خضر عدنان مُعزياً بوفاة والده

أجرى القائد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، اتصالاً هاتفياً بالشيخ خضر عدنان معزياً بوفاة والده الشيخ المجاهد عدنان موسى، الذي توفي قبل يومين في بلدة عرابة بمخيم جنين بالضفة المحتلة، متأثراً بإصابته بفايروس كورونا.

وكان القائد النخالة، أرسل رسالة تعزية لعائلة الفقيد موسى، أمس الثلاثاء، أكد فيها أن حركة الجهاد والضفة الغربية، فقدوا مجاهداً عزيزاً وشيخاً صداحاً بالحق ونصيراً للمجاهدين.

وقال القائد النخالة: "لقد داهمنا الحزن عند سماع خبر وفاة الوالد الكريم الشيخ أبو محمد عدنان موسى، الذي نعتبره واحداً من المجاهدين الأطهار الذين جادت بهم فلسطين وجنين، وكان هامة وقامة عالية وجليلة بين إخوانه وأبنائه في الحركة وبين عموم أبناء شعبنا في الضفة، كان ثباته وهيبته يظللان الجميع بالبركة وتشحذ همم ومعنويات الأحرار".

وتقدم القائد النخالة، باسمه وباسم المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وباسم كافة المجاهدين في "سرايا القدس"، بالتعزية من القيادي الشيخ خضر عدنان، وعائلته الكريمة ومن أهالي بلدة عرابة ومخيم جنين، مرسلاً بالتعازي أيضا لكل من عرفوا الشيخ عدنان موسى ووقفوا بجانبه في كل الساحات دفاعاً عن فلسطين والقدس ودفاعا عن الأسرى وإسناداً للمجاهدين.