"الجهاد" تنفذ حملة "متواصلون معكم 2" الإغاثية بتوزيع طرود غذائية

استأنفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حملتها الخدماتية "متواصلون معكم 2" التي تهدف من خلالها لتقديم المعونات الغذائية والمواد الأساسية للأسر المتعففة.

وأوضح خميس الهيثم مسؤول إقليم غزة في حركة الجهاد الاسلامي في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحملة تأتي استمراراً وتواصلاً لسلسلة الحملات التي تطلقها حركة الجهاد – إقليم غزة للأسر المستورة.

وبين الهيثم، أن حملة "متواصلون معكم 2"، تشمل الحملة توزيع 1000 سلة خضار، تتضمن أكثر من 11صنف بما يعادل 25 كيلو للأسرة الواحدة تكفي حاجتها لمدة أسبوع من الخضراوات.

ولفت الهيثم إلى أن الحملة تأتي في ظل الإغلاقات التي يعاني منها قطاع غزة، خاصةً يومي الجمعة والسبت، بسبب جائحة كورونا والتي جاءت في وقت يعاني منه شعبنا من أوضاع اقتصادية صعبة.

واعتبر الهيثم أن ماتقدمه الحركة قليل بالنسبة لحجم المعاناة التي يعانيها قطاع غزة، لافتاً إلى أن "حملة متواصلون 1" التي نفذت في وقت سابق استهدفت 2000 أسرة من الاسر المتعففة, التي تأثرت من إجراءات حالة الطوارئ المفروضة على غزة بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأكد الهيثم أن هذه الحملة "إغاثية" تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي تضاف لسلسة من الحملات التي تنفذها الحركة، كالخدمات الصحية والتثقيفية والتوعوية والإعلامية، وعلى كافة المستويات، باعتبار الحركة جزء من الشعب الفلسطيني.