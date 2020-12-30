تنبيه هام ليوم "الخميس".. استمرار الإغلاق الكلي الجمعة والسبت

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأربعاء 30/12/2020، الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة دون تغيير، ومنها استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس وينتهي الساعة 7:00 صباح الأحد.

وجدد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، دعوته للمواطنين للالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامة والمحافظة التباعد الجسدي، خاصة مع تقديرات وزارة الصحة بخطورة الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.

كما شدد على تلبية الاحتياجات في أوقات مبكرة، وعدم الازدحام والاكتظاظ خاصة يوم الخميس من كل أسبوع.