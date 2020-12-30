ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تنبيه هام ليوم "الخميس".. استمرار الإغلاق الكلي الجمعة والسبت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:25 - 30 ديسمبر 2020
حظر التجوال حظر التجوال
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأربعاء 30/12/2020، الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة دون تغيير، ومنها استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس وينتهي الساعة 7:00 صباح الأحد.

وجدد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، دعوته للمواطنين للالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامة والمحافظة التباعد الجسدي، خاصة مع تقديرات وزارة الصحة بخطورة الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.

كما شدد على تلبية الاحتياجات في أوقات مبكرة، وعدم الازدحام والاكتظاظ خاصة يوم الخميس من كل أسبوع.

الأكثر مشاهدة

متعلقات