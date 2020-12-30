ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:31 - 30 ديسمبر 2020
اعتقال في الضفة اعتقال في الضفة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 30/12/2020، خمسة مواطنين بعد اقتحامها عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى حي الطيرة بمدينة رام الله، واعتدت بالضرب المبرح على الأسير المحرر رامي فضايل، قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر ذاتها أن فضايل اعتقل أول أمس، وأفرج عنه لاحقاً، ليعود الاحتلال لاعتقاله مجدداً الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد زيتون بعد أن داهمت منزله في حي عين منجد واستولت على مركبته، كما اعتقلت الأسير المحرر لؤي عرار بعد اقتحام منزل في حي عين مصباح.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد قعد من قرية أبو قش، والشاب أيسر معروف من قرية عين قينيا شمال رام الله.

الأكثر مشاهدة

متعلقات