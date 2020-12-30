موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار شهر ديسمبر 2020-رابط الفحص

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ديسمبر 2020 ، من أكثر المواضيع التي تحظى باهتمام بالغ من قبل المستفيدين أو الأسر الفقيرة المستفيدة من المنحة القطرية 12-2020 فيجري البحث عنه على محرك جوجل الشهير لمعرفة الموعد فيما تقدم الدوحة مساعدات مالية وإنسانية وبناء مشاريع اغاثية لسكان قطاع غزة.

وجرت العادة أن تعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ممثلة برئيسها السفير محمد العمادي عن موعد صرف المنحة القطرية، وبعدها يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، وبعدها يتم الصرف عبر فروع البريد المختلفة.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر موعد صرف المنحة القطرية 12-2020 حتى يتمكن كافة المستفيدين من فحص الأسماء الذين سيستفيدون من المنحة الجديدة من أجل الحصول على الـ 100 دولار .

ويستفيد من المنحة القطرية ديسمبر 2020 قرابة الـ 100 ألف أسرة فقيرة ، إذ تقدم اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة برئاسة السفير القطري د. محمد العمادي مساعدات مالية وأخرى مشاريع إنسانية منذُ عام 2018 بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي محافظات غزة الخمس .

وتعتبر وزارة الاتصالات والمعلومات في غزة الجهة المسؤولة عن نشر رابط المنحة القطرية 12-2020 وذلك عبر موقعها الرسمي الالكتروني ويكون فحص الأسماء من خلال رقم الهوية وسنة الميلاد .

وبسبب تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع ، تحرص اللجنة القطرية على تنفيذ الإجراءات السلامة والوقائية أثناء استلام منحة 100 دولار في جميع فروع البريد .

الفئات المستفيدة من مساعدات المنحة القطرية ديسمبر 2020 :

وحددت اللجنة القطرية الفئة المستفيدة من المنحة القطرية شهر نوفمبر 2020 السابقة وعددهم 100 ألف أسرة ، وفق التالي :

أولاً: من استلم أقل من 15 مرة .

ثانيًا: من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 12 ديسمبر 2020

ولم تصدر اللجنة القطرية بيانًا أو تصريحًا بشأن موعد صرف المنحة القطرية شهر ديسمبر 2020 حتى صدور هذا التقدير .

وتنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رابط فحص المنحة القطرية 12-2020 فور نشرها من قبل وزارة الاتصالات