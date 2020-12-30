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ترامب قبل أيام على مغادرته يوقع على بيع أسلحة للسعودية والكويت ومصر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:03 - 30 ديسمبر 2020
ترامب وبن زايد ترامب وبن زايد
تقارير
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وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، على بيع قنابل دقيقة التوجيه بقيمة 290 مليون دولار للسعودية، فضلا عن صفقات أخرى لفائدة الكويت ومصر.

وأعطت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع 3000 قنبلة صغيرة القطر "GBU-39" والمعدات المرتبطة بها لفائدة السعودية، وفقا لبيان وكالة التعاون الأمني الدفاعي.

وبالنسبة للكويت، وافقت الإدارة على بيع ثماني طائرات هليكوبتر من طراز AH-64E Apache بقيمة 4 مليارات دولار، وقطع غيار لتحديث نظام "باتريوت" المضاد للصواريخ بقيمة 200 مليون دولار.

كما تمت الموافقة على طلب مصر شراء نظام جوي لحماية الطائرة الرئاسية من تهديدات الصواريخ بقيمة 104 ملايين دولار، فضلا عن منصات قنص متقدمة.

 

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