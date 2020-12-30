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600 دولار للأطفال و1200 للأزواج.. أمريكا توزع مساعدات لمتضرري "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:32 - 30 ديسمبر 2020
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من المقرر ان تبدأ وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء 30/12/2020، المرحلة الثانية من توزيع الإعانات الخاصة بمتضرري فيروس كورونا والتي تصل لـ 600 دولار للفرد ، و1200 دولار للأزواج ، و600 دولار كل طفل مؤهل .

ومن المفترض أن تبدأ مدفوعات الإيداع المباشر الأولية بالوصول إلى بعض المواطنين في وقت مبكر الليلة، حيث سيستمر التوزيع حتى الأسبوع المقبل.

وسيبدأ إرسال الشيكات الورقية بالبريد اليوم، حيث ستوفر هذه المرحلة دعما اقتصاديا حاسما لأولئك الذين تأثروا سلبا بجائحة كورونا، وفقا لموقع الوزارة.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين: "تعمل وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية بسرعة كبيرة لتجهيز المرحلة الثانية للمساعدات المالية التحفيزية للمتضررين من آثار الوباء، للأمريكيين المؤهلين وعائلاتهم".

وأضاف: "تعد هذه المدفوعات جزءا لا يتجزأ من التزامنا بتوفير الإغاثة الاقتصادية الإضافية الحيوية للشعب الأمريكي، خلال هذه الفترة الجديدة."

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أنه سيحصل الأفراد المؤهلون على إعانات تصل إلى 600 دولار للأفراد، أو 1200 دولار للأزواج،، وما يصل إلى 600 دولار لكل طفل مؤهل.

 

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