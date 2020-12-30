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خلال يومين في القدس: حالة وفاة و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 07:42 - 30 ديسمبر 2020
كورونا في ايطاليا كورونا في ايطاليا
تقارير
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أعلن الدكتور علي الجبريني مساء امس الثلاثاء 30/12/2020، أن مدينة القدس شهدت حالة وفاة جراء كورونا يوم أمس الاول الاثنين، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 143 حالة.

وأضاف الجبريني أن عدد إصابات اليوم بلغ 107 وأمس 155 مقابل 310 حالات شفاء ليصل عدد الاصابات النشطة في المدينة الى 1597 إصابة نشطة بينها اكثر من 107 صابات بين متوسطة وخطيرة وحرجة تعالج في المستشفيات  وبعضها موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وناشد  الجبريني المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على النظافة والتعقيم،  مع الدعوة لإجراء  الفحوصات مقابل حملة اللقاحات المتواصلة للتصدي للفيروس.

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