القيادي شهاب: مناورة "الركن الشديد" كشفت رسالة "مهمة" للمقاومة

كشف مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن الرسالة المهمة التي حملتها مناورة "الركن الشديد" هي التأكيد على القاسم المشترك الذي يجمع الكل الفلسطيني والمتمثل في مقاومة الاحتلال وكل من لا يلتقي مع هذا الخيار يعزل نفسه.

وأوضح شهاب في تصريح لـ "قناة فلسطين اليوم"، أن هناك تحالفات تحاول الإدارة الأمريكية توطيدها بين الكيان الصهيوني وبعض الحكومات العربية التي تخلت عن فلسطين وخانت الثوابت القومية والعربية والإسلامية.

وأكد، أن "الركن الشديد" هي رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات الحاصلة في المنطقة والتي تستهدف القضية الفلسطينية.

وشدد على أن المقاومة في غزة أظهرت قوة ومناعة شديدة رغم كل البيئة المحيطة بها وظروف الحصار والعقوبات وأرسلت رسالة صمود وثبات ميدانية وسياسية بكل المقاييس.

وبين شهاب، أن المناورة العسكرية لفصائل المقاومة رسالة تحدي وصمود أمام التهديدات التي يطلقها كيان الاحتلال بشن عدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما اعتبر أن مشاركة الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية في مناورات "الركن الشديد" هو دليلُ وحدة في ظل محاولات الالتفاف على التوافقات الوطنية التي جرت مؤخراً.

وأكد، أن مناورة "الركن الشديد" رسخت الوحدة الوطنية ميدانياً في مواجهة التغوّل الصهيوني على حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته وأرضه ومقدساته.