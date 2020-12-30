طقس فلسطين اليوم 30/12/2020: أجواؤ باردة نسبياً

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس فلسطين اليوم الأربعاء 2020/12/30: يكون صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا.

الخميس 2020/12/31: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2021/01/01: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2021/01/02: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .