دعاة فلسطين يدين إقامة الحفل الغنائي الماجن في مقام النبي موسى

دان ملتقى دعاة فلسطين مساء اليوم الاثنين، اقدام مجموعة خارجة عن الأعراف والتقاليد العريقة للشعب الفلسطيني بإقامة حفلٍ ماجنٍ وتدنيس لمسجد ومقام النبي موسى - عليه السلام، السبت الماضي.

وطالب ملتقى دعاة فلسطين في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية بإصدار قرار لإغلاق الغرف الفندقية في ساحة المقام، وعدم المتاجرة بالإرث المقدس والتراث التاريخي لشعبنا.

كما طالب الملتقى، الجهات المعنية في السلطة بالتحقيق في هذه الجريمة النكراء ومحاسبة المتورطين بها، وإقالة من أصدر تصريح الموافقة على إقامة هذا الحفل الماجن، الذي يخدش ويدنس قدسية هذه الأماكن.

نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ "

بيان غضب واستنكار وإدانة

لقيام مجموعة مارقة خارجة عن الأعراف والتقاليد العريقة للشعب الفلسطيني بإقامة حفل ماجن وتدنيس لمسجد ومقام النبي موسى - عليه السلام

بكل غضب واستنكار واستهجان شاهدنا إقامة مجموعة مارقه حفلا ماجنًا داخل مسجد ومقام النبي موسى - عليه السلام - ، الواقع بين القدس وأريحا في الضفة الغربية المحتلة ، وهذا المقام من المقامات الفلسطينية والتاريخية والإسلامية المقدسة التي يجب المحافظه عليها وحمايتها بكل السبل ، بدلا من العبث بها وممارسة أفعال شنيعة مطابقة لما يرتكبه قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال من إهانة وتدنيس لمقدساتنا الدينية وتحويلها إلى مراقصَ ومقاهٍ وملاهٍ ، وعليه فإننا في ملتقى دعاة فلسطين نؤكد على الآتي :

أولاً: ندين بشدة هذا الفعل الإجرامي المارق والخارج عن التقاليد والأعراف السائدة في فلسطين .

ثانياً: نطالب الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية بإصدار قرار لإغلاق الغرف الفندقية في ساحة المقام ، وعدم المتاجرة بالإرث المقدس والتراث التاريخي لشعبنا .

ثالثًا: نطالب الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية بالتحقيق في هذه الجريمة النكراء ومحاسبة المتورطين بها، وإقالة من أصدر تصريح الموافقة على إقامة هذا الحفل الماجن ، الذي يخدش ويدنس قدسية هذه الأماكن.

رابعًا: ندعو جماهير شعبنا في الضفة الأبية بإعمار المسجد وإقامة الصلاة فيه ، وكثرة الارتياد والتردد عليه متعبدين لله ، وعدم تركه وهجرانه للذئاب العابثه.

خامساً: نشيد بكل الأخوة الذين وقفوا وقفة عز وكرامة وإباء لحماية هذا المكان المقدس ، كما ونوجه التحية لكل الحملات الشعبية التي أدانت هذا الفعل المشين .

والله ولي التوفيق

وحسبنا الله ونعم الوكيل

ملتقى دعاة فلسطين

الأثنين2020/ 12 / 28

28/ جمادي الأول / 1442 هـ