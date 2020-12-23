رابط نظام فارس 1442 الالكتروني الجديد في السعودية وخطوات التسجيل

إليك رابط نظام فارس 1442 الالكتروني الجديد في المملكة العربية السعودية ، إذ خصص موقع فلسطين اليوم مقالة بعنوان رابط نظام فارس التعليمي ، وذلك بعد أن سجل موقع جوجل الشهير تزايد في عمليات بحث والمعلمين والمعلمات من المملكة عن الرابط ، وفي هذه الفترة تشهد البلاد استمرار جائحة كورونا والتي أثرت على المرحلة التعليمية وتعليق التعليم الوجاهي والانتقال إلى التعليم عن بعد قررت وزارة التربية والتعليم عن اطلاق نظام فارس في إطار الخدمات الالكترونية التعليمية .

وأعلنت وزارة التربية السعودية عن رابط نظام فارس 1442 ، حيث اكدت على أهمية النظام الالكتروني للمعلمين في الحصول على الخدمات ، وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على مزايا هذا النظام الجديد في الخدمة التعليمية .

ومن المزايا التي يتمتع بها نظام فارس سيتمكن مديري المدارس في السعودية من معرفة الطلبات المقدمة من قبل المعلمين والموظفين التابعين للوزارة بكل سهولة ويسر .

وأكدت الوزارة على ضرورة إدخال أنشطة التطوير المهني لجميع العاملين في الوظائف التعليمية المختلفة وذلك حتي موعد أقصاه 31 من شهر ديسمبر للعام الحالي 2020 ميلادية والموافق 16/5/1442 هجرية.

وأشارت إلى ان تفعيل نظام فارس سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، معللةً هذا بسبب التعطل الذي حدث منذ ثلاث أيام متواصلة، كما أنها اهابت بضرورة إدخال الأنشطة التربوية حيث لم يتبقى الكثير من الوقت لإضافة الدورات التدريبية الخاصة بالمعلمين .





شروط طلب الحصول على إيجازه مرضية للمعلمين عبر نظام فارس :

أولاً: الدخول علي الموقع الرسمي لنظام فارس.

ثانيًا: يجب علي المعلم اختيار صلاحية الخدمات الذاتية الخاصة به.

ثالثًا: يجب الضغط علي اختيار طلبات الإجازة.

رابعًا: بعد الضغط علي اختيار طلبات الإجازة سوف يتم انتقالك إلي صفحة أخري بها عدة اختيارات منها نوع الإجازة، وموعد بداية الإجازة وموعد انتهائها .

خامسًا: يجب الضغط علي احتساب المدة الخاصة بالإجازة المرضية.

ارفاق الأوراق الخاصة بالحالة المرضية.

سادسًا: والمرحلة الأخيرة، يترتب الضغط علي تنفيذ.

رابط والتسجيل في نظام فارس 1442 :

أولاً: وفي اول خطوة ، علي المعلمين أو الموظفين الدخول إلي المنصة الخاصة بوزارة التربية و التعليم السعودي.

ثانيًا: يجب عل المعلم الضغط علي الخدمات الالكترونية الموجودة أعلي الصفحة، ثم يترتب عليك بإدخال اسم المعلم وكلمة المرور الخاصة بك ، ثم بكتابة رمز التحقق الموجود أمامك.

ثالثًا: وفي الخطوة الأخيرة ، يترتب عليك بالضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

رابط الدخول على نظام فارس (اضغط هنا ).