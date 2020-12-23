إليك رابط فحص المنحة القطرية الـ 100 دولار الجديد شهر ديسمبر 2020 ، حيث يستمر مئات الالاف من المستفيدين بالبحث عن رابط المنحة القطرية 12 – 2020 ، إذ تحرص وكالة فلسطين اليوم الاخباري على توفير ذلك الرابط منذ ان بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير محمد العمادي قبل سنوات حتى يتمكن كافة الاسرة الفقيرة من فحص أسماؤهم .

وفي هذه المقالة التي خصصنا لنشر رابط المنحة القطرية الـ 100 دولار الجديدة شهر ديسمبر 2020 ، سنتعرف معًا على موعد نشره وعن اعداد المستفيدين من المنحة وعن الشروط التي يترتب أن تتوفر في المستفيد للحصول على الـ 100 دولار .

الشهر الماضي ( نوفمبر ) أعلن السفير القطري عن صرف المنحة القطرية بواقع 100 دولار لكل أسرة عبر جميع فروع البريد في محافظات قطاع غزة الخمس ، حيث وصل اعداد المستفيدين 100 ألف ، وتأتي هذه المنحة في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة من أجل التخفيف عن عباء السكان من تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض عن القطاع منذ عام 2007 .

وصرفت اللجنة أموال المنحة القطرية شهر نوفمبر 2020 عبر البريد وفق إجراءات الالتزام السلامة والوقائية من فيروس كورونا تجنبًا للإصابة بعدوى (كوفيد -19) التي تفشت في قطاع غزة قبل ثلاثة اشهر .

الشروط الواجب توفرها للتسجيل في المنحة القطرية 12- 2020 :

وفي هذه المقالة أيضًا سنتعرف على ابرز الشروط لاستلام المنحة القطرية ديسمبر 2020 ، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة ، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 15 مرة .

ثانيًا: من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.

موعد صرف المنحة القطرية ديسمبر 2020 :

وحتى هذه اللحظة من صدور هذه المقالة لم تعلن اللجنة القطرية أو وزارة التنمية الاجتماعية عن تحديد موعد صرف المنحة القطرية 12 – 2020 ، لكن من المتعارف عليه أن موعد الصرف يكون مع بداية كل شهر .

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار 12 – 2020 :

وتعتبر وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة الجهة الرسمية عن نشر رابط فحص المنحة القطرية ، وحال تم نشره سنضعه لكم هــــــــــــــــــــنا .