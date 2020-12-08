ابرز خطوات التسجيل في منصة منظرة كلاس روم العمانية 2021 classroom التعليمية

يبحث الأهالي والطلبة عن خطوات التسجيل في منصة منظرة كلاس روم العمانية 2021 classroom ، على محرك جوجل الشهير ، حيثُ سجل الموقع العالمي الدخول على منصة كلاس روم ، وجاء هذا الطلب المتزايد في هذه الفترة الحالية سبب استمرار جائحة كورونا وتلعيق الدراسة الوجاهي ، حفاظًا على سلامة الطلبة والمدرسين .

وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم في نشر خطوات التسجيل ي منصة منظرة كلاس روم العمانية 2021 ، وفيها يتابع الطلبة في عمان شرح المناهج الدراسية.

ووضعت وزارة التربية والتعليم العمانية في تحديث اسلوبها الدراسي خاصة في أزمة الوباء العالمي ، إطلاق قنوات تعليمية ومنصات الكترونية لتجاوز جميع عواقب وجود فيروس كورونا، وضمان استمرار عملية التعليم بالكامل ، كما هو الحال مع منصة كلاس روم العمانية .

ولم يقتصر الحال إلى عمان فمعظم دول العالم بما فيها الدول العربية لجأت إلى هذا الخيار التعليمي عبر تقنية عن بعد أو الالكتروني في استكمال المراحل التعليمية وشرح الدروس والمناهج الدراسية ، مع الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة من الإصابة بالعدوى .

أبرز خطوات تسجيل دخول منصة منظرة كلاس روم التعليمية العمانية :

أولاً: وفي المرحلة الأولى يترتب على جميع الطلاب وأولياء الأمور معرفة طريقة تسجيل الدخول إلى منصة كلاس روم عن طريق منصة منظرة، وهي على النحو التالي :

أولاً : يحب تحميل تطبيق كلاس روم.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الماضية ، يترتب على الطالب بأن يقوم بالدخول إلى المنصة و كتابة جميع البيانات المطلوبة.

ثالثًا : والأخيرة ، يجب النقر على تسجيل الدخول.

رابط منصة منظرة كلاس روم التعليمية العمانية :

للدخول على منصة منظرة كلاس روم (اضغط هنا ).

كما وضعنا خطوات الدخول على منصة نيوتن العراقية، وهي :

خطوات الدخول على منصة نيوتن العراقية :

أولاً: تسجيل الدخول رابط منصة تدريب نيوتن .

ثانيًا: اكتب بيانات التسجيل على رقمك في بريدك الإلكتروني واقبل التسجيل.

ثالثًا: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

رابعًا: اختر مرحلة التدريب الخاصة بك.

خامسًا: اختر درسًا وشاهده.

وأنشأت وزارة التربية والتعليم التعليمية مع وزارة الاتصالات منصة نيوتن ، النسخة الثانية، لاستيعاب حركة التعليم .