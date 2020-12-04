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انفجار بمصفاة في جنوب إفريقيا (فيديو)

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:20 - 04 ديسمبر 2020
مصفاة مصفاة
تقارير
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أكد مسؤول في شرطة مدينة ديربان في جنوب إفريقيا، أن انفجارا وقع صباح اليوم الجمعة في مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة "إنجين".

وأضافت أن الشرطة لم تتلق بعد تقارير عن وقوع خسائر أو ضحايا جراء الحادث.

وحسب موقع "إنجين" الإلكتروني، فإن، طاقة مصفاة ديربان الإنتاجية تبلغ 120 ألف برميل في اليوم، وهي ثاني أكبر مصفاة للنفط الخام في جنوب إفريقيا.

 

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