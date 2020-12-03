4 قتلى جراء انفجار في منشأة لمعالجة مياه الصرف في بريطانيا

قتل 4 أشخاص، مساء اليوم الخميس، جراء انفجار قوي هز اليوم الخميس في منشأة لمعالجة مياه الصرف قرب مدينة برستل جنوب غربي إنجلترا.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على حسابه في "تويتر" عن حزنه إزاء وفاة هؤلاء الضحايا جراء الحادث الذي حصل في ضاحية أفونماوث، وشكر فرق الإنقاذ التي تعاملت مع الحادث.

وأكدت شرطة منطقة أفون وسومرست أن شخصا آخر أصيب جراء الحادث بجروح لا تهدد حياته.

وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أفون في بيان لها أن الحادث نجم عن انفجار أحد مخازن الكيميائيات في المنشأة.

وعملت فرق الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع عناصر للشرطة وسيارات إسعاف على التعامل مع الحادث الذي تم تصنيفه بالخطير.

وتعهدت الشرطة بإجراء تحقيق مفضل لتحديد ملابسات الحادث المأساوي، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن موقعه.