الصحة العالمية: تفاؤل كبير بنجاعة لقاحات كورونا

أبدى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغ، تفاؤله بنجاعة لقاحات كورونا.

و قال كلوغ في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن الآمال في لقاحات كوفيد-19 كبيرة للغاية، و"يحتمل أن تغير قواعد اللعبة".

وتوقع كلوغ أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة، وقال إن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا، وذلك رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن هناك "إجماعا متناميا" على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة.

لكن كلوغ قال أيضا إنه يجب على الناس أن يظلوا حذرين وأن يستمروا في اتخاذ الاحتياطات الأساسية.

وصرح بأنه "لا يزال للفيروس القدرة على إحداث أضرار جسيمة ما لم نفعل كل ما في وسعنا لوقف انتشاره".

والأربعاء، أجازت بريطانيا لقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19، لتسبق بذلك بقية دول العالم من أجل أن تبدأ برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.