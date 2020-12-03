نجل فخري زاده: والدي خط دربه نحو الرقي والشموخ

أكد نجل العالم النووي الايراني البارز محسن فخري زاده أمس الاربعاء، على أن والده "خط دربه نحو الرقي والشموخ في إيران الإسلامية"

جاء ذلك على هامش مراسم تأبين والده الذي اغتيل الجمعة الماضي قرب طهران.

وأشار "حامد فخري زاده"، إلى أنه يتطلع إلى أن تسهم واقعة اغتيال العالم في "تعزيز مسيرة التقدم والازدهار وإفشال محاولات التيارات والجهات التي تقف أمامها وتسعى لعرقلة هذا المسار".

وقال نجل العالم:" إنه كلما زادت وتيرة الاغتيالات بحق العلماء الإيرانيين، سيزداد العلماء عزيمة لتحقيق المزيد من الإنجازات، مضيفاً: "ينبغي على الأعداء أن يفهموا بأن ما يقومون به من جرائم واغتيالات يدل على ضعفهم وإفلاسهم وأن استمرارهم على هذا النهج الإرهابي لن يثني إيران وشعبها عن مواصلة المضي نحو التقدم والرقي".

وكانت حملت السلطات الإيرانية "إسرائيل" المسؤولية عن الوقوف وراء اغتيال فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي.