المدعي العام الأمريكي يحقق مع ابنة ترامب إيفانكا وزوجها كوشنر

حقق مكتب المدعي العام في العاصمة الامريكية واشنطن، اليوم الخميس، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بتهم إساءة استخدام أموال المانحين.

وكشف محامون، أن المدعي العام حقق مع ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا وزوجها، بزعم أن لجنة تنصيب ترامب عام 2017 أساءت استخدام أموال المانحين، وفق شبكة سي إن إن".

وأوضحت الشبكة، إلى ان المكتب رفع دعوى قضائية يزعم فيها إهدار أموال المنظمة غير الربحية.

وأتهم المكتب اللجنة بدفع أكثر من مليون دولار في مدفوعات غير لائقة إلى فندق ترامب في واشنطن خلال أسبوع تنصيب ترامب رئيسا في العام 2017.

وأشارت "سي إن إن"، إلى أن الدعوى طلبت سجلات إيفانكا والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وتوماس باراك جونيور، وهو صديق مقرب للرئيس الذي ترأس لجنة التنصيب.

وناقش ترامب سابقًا، إمكانية العفو عن ابنائه الثلاثة الكبار ومستشاره وصهره جاريد كوشنر قبل مغادرة الرئاسة في أواخر يناير المقبل.