"نتنياهو" يحث "غانتس" على عدم التوجه إلى انتخابات "إسرائيلية" جديدة

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، خطابًا إلى حزب "أزرق ابيض" المعارض بشأن حل "الكنيست" الإسرائيلي والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إنه "يجب وقف التدهور بالذهاب إلى الانتخابات ولم يفت الأوان بعد".

وأضاف "يجب ألا تنجر (إسرائيل) إلى الانتخابات بينما نحن نركز عملنا على مواجهة كورونا واستعادة سبل العيش لجميع الإسرائيليين". وفق موقع "كان" العبري.

وأوضح نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، "إذا أوقف حزب أزرق أبيض عملية حل الكنيست ستكون هناك وحدة، لكن لا يمكن أن تكون وحدة طالما يشكل الحزب حكومة داخل الحكومة".

وشدّد على منع عدم التوجه إلى الانتخابات جديدة في هذه الأيام الدراماتيكية، وفق قوله.

وزعم رئيس الاحتلال أن "شعب (إسرائيل) يريد الوحدة وليس الانتخابات، وأن الطريقة الوحيدة لهزيمة فيروس كورونا الذي لا يفرق بين أحد هي العمل معا".

ورد وزير الحرب ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على خطاب رئيس نتنياهو، وتابع بالقول : "وقت المناورات انتهى، وانتهت حملة التستر والكذب".

وأضاف قد "وصلنا إلى اختبار الأفعال والتحديات الكبيرة التي تواجهنا والضيق الاقتصادي على الإسرائيليين بينما يتفشى الوباء تثبت أنك فقدت السيطرة، المسؤولية تقع على عاتقك أنت فقط".