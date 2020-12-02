مسؤول أمريكي يكشف: "إسرائيل" تقف وراء اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، النقاب اليوم الاربعاء، عن مسؤولية "إسرائيل" عن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن المصدر الذي لم تسمه، قوله: "إنّ فخري زاده كان أحد أهداف "إسرائيل" لمدة طويلة من الزمن".

كما رفض المسؤول تأكيد ما إذا قامت "إسرائيل" باطلاع الإدارة الأمريكية على عملية اغتيال زاده أم لا.

يُشار إلى أن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، أبو الفضل عموئي، أكد أن بصمات "إسرائيل" في عملية اغتيال فخري زاده "مشهودة وواضحة".

وجاءت تصريحات عموئي، بالتزامن مع نقل قناة "العالم" عن مسؤول في طهران لم يتم الكشف عن هويته قوله إن "الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الإرهابي (على فخري زاده) إسرائيلية الصنع ويمكن التحكم بها بالأقمار الصناعية".

يذكر أن إيران أعلنت اغتيال فخري زاده (63 عاما)، المعروف بـ"أبو القنبلة النووية" إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.

وتوعد الحرس الثوري، بـ"انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما "إسرائيل" بالوقوف وراء عملية اغتياله.