الإعلام العبري: لن يتم اقتطاع أموال المقاصة دفعة كاملة..!

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين 30/11/2020، أن الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية عن عام 2019، لن تكون دفعة واحدة، بل سيتم خصمها شهرياً.

وأفاد الصحفي "الإسرائيلي" المختص في الشؤون العربية جال بيرغر على صفحته على تويتر حول قرار "الكابنيت الإسرائيلي" حول أموال الضرائب الفلسطينية، قائلاً: "الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية عن العام 2019 سيكون 600 مليون شيكل، وذلك بدل الرواتب التي حولتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء".

وأضاف بيرغر أن عملية الخصم لمبلغ الـ 600 مليون شيكل لن تكون دفعة واحدة، بل ستكون على مدار 12 شهراً قادماً، بقيمة 50 مليون شيكل في كل شهر.

وتابع الصحفي الإسرائيلي:” هذا يعني أن السلطة ستتسلم في الأيام القادمة غالبية مبلغ أموال الضرائب ناقصة 50 مليون شيكل في كل شهر.