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عمان تدين اغتيال العالم النووي الإيراني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:50 - 29 نوفمبر 2020
محسن فخري زادة محسن فخري زادة
تقارير
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أدانت سلطنة عمان، اليوم الأحد، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن وزير خارجية البلاد، بدر بن حمد البوسعيدي، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف حيث أعرب عن "تعازي السلطنة في مقتل فخري زاده وإدانتها لهذا العمل وكل ما يتنافى مع القوانين الإنسانية والدولية".

بدورها، أضافت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية أن البوسعيدي خلال المكالمة "رفض الإرهاب بكل أشكاله واعتبره غير مقبول".

وأصبحت عمان ثاني دولة خليجية بعد قطر تدين اغتيال فخري زاده الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع ويعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي.

وقتل فخري زاده صباح الجمعة في ضواحي طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وألقت السلطات الإيرانية على إسرائيل اللوم في الهجوم.

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