إيران تصادق على قانون "إلغاء العقوبات" ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ 20%

أعلن مجلس الشورى الإسلامي الايراني، اليوم الاحد، أن المجلس صوت بأغلبية ساحقة على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات".

ويشمل التصويت رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20% ، وعمل المفتشين الدوليين.

وأوضح مجلس الشورى، أن الاجتماع البرلماني حضره 232 نائب من أصل 246، وصوتوا لصالح القرار.

وقال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى، إن "مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، سيحد من الأعمال الإرهابية التي يشنها العدو ضد إيران".

واستشهد رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الايرانية محسن فخري زادة، في عملية اغتيال إرهابية يوم الجمعة.

يشار إلى أن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع"، وفق بيان وزارة الدفاع الإيرانية.