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حظر التجول في سان فرانسيسكو الأمريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:10 - 29 نوفمبر 2020
سان فرنسيسكو.PNG سان فرنسيسكو.PNG
تقارير
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اعتبارا من يوم غد الإثنين 30/11/2020،  قررت سلطات مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية فرض حظر للتجول، ، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا .

وكالة "فرانس برس" عن رئيس البلدية، لوندون بريد، قالت ان المتاجر غير الأساسية ستُغلق وإن التجمعات ستُحظر من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وهو إجراء سيظل ساريا حتى 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشمل أيضا مقاطعة سان ماتيو القريبة من سان فرانسيسكو.

أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية احتجاجية أوقفوا السرقة (Stop the Steal) في فينيكس بولاية أريزونا، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، الولايات المتحدة 8 نوفمبر 2020

وكتب بريد على تويتر "هذه أخطر الأوقات التي نواجهها خلال هذه الجائحة. لا تُسافروا ولا تنظموا تجمعات. يجب علينا السيطرة على هذا الأمر، ولا يمكننا ترك الأمور تسير بهذا المعدّل".

وكانت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلس الأمريكية قد قررت في وقت سابق حظر معظم التجمعات العامة والخاصة موقتا، على خلفية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالمدينة.

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