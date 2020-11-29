كوريا الشمالية تفرض إجراءات غريبة لمواجهة كورونا ..تلغيم الحدود والإعدام للمخالفين

فرضت كوريا الشمالية إجراءات غريبة من نوعها لمنع تفشي وباء كورونا كونها تتحدث عن خلو كوريا الشمالية من فيروس كورونا ، حيث أغلقت حدودها ليس فقط أمام الناس بل وأمام البضائع الأجنبية.

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ "تقيم بحزم جدار حصار في المناطق القريبة من الحدود وخط الترسيم العسكري، وتطالب العمال والمقيمين بالالتزام بالنظام والسيطرة فورا على أي موقف غير طبيعي، والاستجابة له".

وذكرت محطة الإذاعة الكورية أن البلاد تبني "جدار حصار" في عمق المنطقة الحدودية وبالقرب من خط الترسيم العسكري.

وقالت تقارير إعلامية إن السلطات الكورية الشمالية منعت صيد الأسماك حتى "لا تسمح بأي ثغرة لانتقال الفيروس عبر القمامة البحرية"

ورفضت المساعدات الغذائية من الصين، على الرغم من وضعها الاقتصادي الصعب، وعمدت إلى تلغيم حدودها مع الصين لمنع دخول وخروج الأشخاص والبضائع حتى لا ينتقل إليها وباء كورونا.

وبين جهاز المخابرات إن السلطات الكورية الشمالية أعدمت موظفا في إدارة الجمارك سمح بدخول بضائع من الصين.