جواد ظريف: هناك دلائل واضحة على تورط اسرائيل في اغتيال زاده

أكد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إن هناك دلائل واضحة على تورط "إسرائيل" في اغتيال العالم الإيراني، محسن فخر الدين زاده.

وأشار ظريف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن "الإرهابيين الذين اغتالوا اليوم عالم إيراني يدركون أن هذا عمل جبان".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيلي، يظهر العدوانية اليائسة للجناة".

وأكمل ظريف، بقوله: "تدعو إيران المجتمع الدولي، وبالأخص الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء المعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الإرهابي المرتكب من قبل دول".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

​ويذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويون الايرانيون الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله، وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية.