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ترامب ينشر تغريدة لصحفي "إسرائيلي" حول اغتيال العالم "زاده"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:43 - 27 نوفمبر 2020
ترامب يطلق النار ترامب يطلق النار
تقارير
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أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر أخبار عبر حسابه في موقع "تويتر"، بشأن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة، أحدها لصحفي إسرائيلي.

ونشر ترامب في حسابه على "تويتر"، تغريدة للصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان تشير إلى أن العالم النووي فخري زاده، كان رئيسا لبرنامج إيران العسكري السري، وأنه كان مطلوبا لدى "الموساد" منذ سنين.

وأشار الصحفي الإسرائيلي في تغريدته على أن اغتياله (العالم النووي) يوجه ضربة إلى إيران من الناحية النفسية والمهنية.

فيما أعاد ترامب، نشر تقرير لصحيف "نيويورك تايمز" عن اغتيال العالم النووي الإيراني والذي يشغل منصب رئيس هيئة الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع الإيرانية.

ولم يعلق الرئيس الأمريكي على عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، رغم إعادته نشر تغريدة الصحفي الإسرائيلي ونيويورك التايمز الأمريكية.

ترامب العالم النووي
 

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