من هو العالم النووي محسن فخري زادة الذي تم اغتياله في طهران اليوم

اعلنت وزارة الدفاع الايرانية ان عناصر ارهابية استهدفت رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة، وقد اجريت له عملية جراحية في المستشفى الا ان محاولات انقاذه فشلت وقد استشهد بعد ظهر اليوم الجمعة.

من هو العالم الايراني محسن فخري زاده؟

ذكر أن اسم محسن فخري زاده كواحد من خمس شخصيات إيرانية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية في العالم نشرتها مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

في 24 مارس 2007 ، تم تعيين فخري زادة "عالمًا بارزًا في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة والمدير السابق لمركز أبحاث الفيزياء (PHRC)" على قائمة مجلس الأمن الدولي للعقوبات ضد إيران.

محسن فخري زاده هو العالم النووي الإيراني الوحيد الذي تم تسميته مباشرة من قبل رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال عرض دعائي العام الماضي ، زاعمًا أنه كان يعمل في برنامج أسلحة نووية.

وقد أعلنت وسائل اعلام ايرانية عن استهداف العالم النووي فخري زادة من قبل مسلحين مجهولين في منطقة بولوار مدينة "اب سرد" قرب العاصمة طهران.

وقالت، ان الاغتيال تم عبر تفجير، ثم اطلاق النار ، وقد اشتبكت القوى الامنية الايرانية مع المسلحين الارهابيين ، ما ادى الى مقتل 4 عناصر منهم خلال الاشتباك.

وأعلن الاعلام الاسرائيلي عن اغتيال العالم النووي الايراني، وقال" المراسل الحربي للقناة الثالثة عشر العبرية، انه تم اغتيال أحد مؤسسي البرنامج النووي العسكري الإيراني، حيث قام مجهولون بإطلاق النار عليه وأصابوه برأسه، وتم نقله للمسشفى حيث أعلن عن مقتله".

واضاف الاعلام الاسرائيلي، ان فخري زادة يُوصف ب "أبو القنبلة النووية" ورئيس مشروع عماد الإيراني.