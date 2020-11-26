حزب الله اللبناني ينعى رئيس حزب الامة القومي السوداني الصادق المهدي

نعى حزب الله اللبناني اليوم الخميس رئيس حزب الامة القومي السوداني، الراحل الصادق المهدي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

و قال الحزب في بيان له: "يتقدم حزب الله من أُسرة الراحل الكبير السيد الصادق المهدي وحزب الأمة وطائفة الأنصار الأعزاء وأبناء الشعب السوداني الشقيق بأحر التعازي، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته وأنصاره ومحبيه الصبر والسلوان".

و أضاف بيان حزب الله: "لقد عُرف الراحل الكبير بحرصه البالغ على وحدة الشعب السوداني والحفاظ على هويته الوطنية والإسلامية".

و اوضح البيان أن الراحل المهدي كان علماً من أعلام الفكر والجهاد ضد قوى الإستكبار والهيمنة ومدافعاً عن القضية الفلسطينية ونهج المقاومة، رافضاً كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني خاصة ما حصل مؤخراً بين السلطات الحاكمة في السودان وكيان العدو.

وكان الصادق المهدي قد نقل إلى الإمارات في الثالث من الشهر الجاري لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت، مما أدى لإدخاله العناية المركزة لتعلن وفاته فجر اليوم.

و أعلنت الحكومة السودانية الحداد العام 3 أيام بدءا من اليوم الخميس، ووجهت بتنكيس الأعلام على وفاة الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الأمة القومي الذي توفي في الإمارات عن عمر ناهز الـ85 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.