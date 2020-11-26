بدء الرحلات التجارية بين الإمارات و"إسرائيل"

بدأت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي"، صباح اليوم الخميس، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من دبي إلى "تل أبيب".

وأشارت وزارة خارجية الاحتلال بأن الشركة الاماراتية بدأت رحلاتها التجارية الأولى إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، مؤكدة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيكون في استقبالها.

ووفقًا لخارجية الاحتلال فإن رحلة "فلاي دبي" مرت عبر أجواء المملكة السعودية وهي في طريقها إلى "إسرائيل".

وقال عوفير غندلمان المتحدث باسم نتنياهو: "إن نتنياهو سيستقبل الطائرة وهذه هي ثمار "السلام" المزعوم وكتب على صفحته في تويتر "أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين في إسرائيل! بيتنا بيتكم". على حد زعمه.

وكانت الإمارات والبحرين قد طبعتا العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.