ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

بدء الرحلات التجارية بين الإمارات و"إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:57 - 26 نوفمبر 2020
طائرة فلاي دبي طائرة فلاي دبي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

 بدأت شركة الطيران الإماراتية "فلاي دبي"، صباح اليوم الخميس، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من دبي إلى "تل أبيب".

وأشارت وزارة خارجية الاحتلال بأن الشركة الاماراتية بدأت رحلاتها التجارية الأولى إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، مؤكدة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيكون في استقبالها.

ووفقًا لخارجية الاحتلال فإن رحلة "فلاي دبي" مرت عبر أجواء المملكة السعودية وهي في طريقها إلى "إسرائيل".

وقال عوفير غندلمان المتحدث باسم نتنياهو: "إن نتنياهو سيستقبل الطائرة وهذه هي ثمار "السلام" المزعوم  وكتب على صفحته في تويتر "أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين في إسرائيل! بيتنا بيتكم". على حد زعمه.

وكانت الإمارات والبحرين قد طبعتا العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات