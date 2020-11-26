سريع جدا ولا ينقلب... "كلاشنيكوف" تصنع زورقا جديدا للقوات الخاصة

اعلنت روسيا في 24 نوفمبر/تشرين الحالي، عن انضمام زورق بحري عسكري جديد من صنع شركة "كلاشنكوف" الروسية لصناعة الأسلحة الحربية، إلى أسطولها البحري.

وكشف المتحدث باسم أسطول بحر البلطيق للصحفيين أن زورق "بي كا" مخصص لنقل مشاة البحرية وتوفير الدعم الناري لهم والمشاركة في العمليات الأمنية لمكافحة التخريب والقرصنة والإرهاب، ونقل الحمولات والمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وأضاف بان "بي كا" سريع جداً حيث انه يستطيع السير بسرعة 74 كيلومترا في الساعة. ويقوده طاقم متكون من شخصين. فيما يتسع لعشرة أشخاص، ويستطيع أن يحمل ما يزن 3.5 طنّ.

ويستطيع الزورق حمل مدفع رشاش عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش عيار 12.7 ملم أو قاذف الرمّانات عيار 40 ملم.

ومن مميزات زورق "بي كا" أيضاً أنه لا ينقلب عند منعطف حاد اثناء سيره بسرعة كبيرة. وقال تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إن الاختبار أكد أن هذا الزورق الذي صُنع لقوات العمليات الخاصة، لا ينقلب في أية حال.

وجرى اختباره في خزان ريبينسك الذي يتم فيه اختبار جميع الزوارق التي تصنعها ترسانة بناء السفن الواقعة في مدينة ريبينسك، وهي تابعة لشركة "كلاشنيكوف". وسار الزورق بسرعة تتراوح بين 46 كيلومترا في الساعة وأكثر من 55 كيلومترا في الساعة، ومال ميلا كبيرا عند منعطف حاد، ولم ينقلب.